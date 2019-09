Det er nu lettere for virksomheder i Sydjylland at byde på små byggeopgaver

Byggeri: I Sydjylland stiller 10 ud af 12 kommuner først krav om bankgaranti, når opgaven, som kommunen sender i udbud, er på en million kroner eller derover. Dermed kan virksomhederne byde på kommunale opgaver til under en million kroner uden først at skulle i banken. Sidste var der kun fem kommuner i Sydjylland, der havde en grænse på mindst en million kroner, viser en opgørelse fra Dansk Byggeri.

På landsplan stiller 72 ud af 98 kommuner nu først krav om, at virksomhederne skal stille med en arbejdsgaranti ved opgaver på mindst en million kroner. Sidste år gjorde det sig gældende for 49 kommuner, mens antallet var 17 i 2015.

I Fanø Kommune skal virksomhederne stille med en bankgaranti, når de byder på opgaver i kommunen på 250.000 kroner eller mere, mens Aabenraa lige nu har en grænse på 500.000 kroner.

- Det er spild af tid og penge for både virksomheder og kommuner, når virksomhederne skal stille økonomisk garanti ved mindre opgaver. Derfor anbefaler vi i Dansk Byggeri, at kommunerne først stiller krav om økonomisk sikkerhed ved opgaver på mindst en million kroner og gerne højere. Derfor glæder jeg mig også over Aabenraas melding om, at kommunen vil hæve grænsen. Så håber jeg bare, at Fanø også følger trop, så vi kan få fuld plade her i Sydjylland, siger formand for Dansk Byggeri Sydjylland, Michael Mathiesen, i en pressemeddelelse.