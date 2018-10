Det bliver et valg mellem Ali og Emma

Udlændinge og integration: For kort tid siden udnævnte Dansk Folkeparti det sydjyske folketingsmedlem Marie Krarup til integrationsordfører. Udnævnelsen skal ses i lyset af, at Dansk Folkeparti satser på endnu et udlændingevalg, og at partiet skal dæmme op over for det nye parti, Nye Borgerlige, der har en endnu strammere kurs over for udlændinge. Arkivfoto: Vibeke Volder