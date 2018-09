Derfor flytter Mascha Vang til Kolding

For Mascha Vang er Kolding ikke længere en fremmed by. Hun er begyndt at være bekendt med, hvad der er op og ned i hendes kommende nabolag. Hun har både bidt mærke i det kommende Obama-besøg og den lokale havfrue, der forleden mistede sit hoved til ukendte gerningsmænd. Det blev dog returneret.

Mascha Vangs kæreste Troels Krohn Deli er jagerpilot, og det er hans arbejdsplads, ikke langt fra den kommende bopæl, der lidt har dikteret, hvor det er lettest for parret at bo. - - Det var der Troels boede… Eller hans arbejde er dernede omkring. Så det er det nemmeste at flytte, forklarede Mascha Vang til BT i weekenden.

Pendler til København

Mascha Vang har ind til nu haft København som hjemmebane, men hun er ikke bange for at skulle bo i provinsen.

- - Det ved jeg ikke. Alle jeg taler med siger, at Kolding er så fedt. Det er to timer fra alt. Jeg tror, det nok skal gå. Og så kommer jeg jo til at pendle meget frem og tilbage.

Når Mascha Vangs datter Hollie Nolia inden så længe skal starte i skole, så betyder det, at der sker et skoleskifte. Ifølge Mascha Vang bliver det ikke noget problem. Mascha Vang har datteren med racerkøreren Nicolas Kiesa, der har datteren hver anden weekend, fortæller hun til BT.

- - Han bor omkring Køge og er vant til at have hende hver anden weekend. Han kommer til at gå glip af nogle timer, men jeg tror ikke, det bliver det store problem. Vi er så gode til at få det til at fungere.