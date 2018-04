Der handles for milliarder: Se hvad syd- og sønderjyderne køber mest på nettet

Danskerne handlede sidste år for 123 milliarder kroner på internettet.

Blandt borgere i Region Syddanmark stod serviceydelser for to tredjedele af alle e-handler, og herunder var oplevelser og underholdning det mest populære. Det er for eksempel billetter til teater og koncerter. Det viser nye tal fra Dansk Erhverv.

- Når det kommer til de her serviceydelser, har e-handlen gode vilkår. Produktet er ofte en billet, du får via mail, og det gør det nemt og hurtigt for forbrugeren at købe den over nettet, siger Mathias Lumby Vesterdal, politisk konsulent i Dansk Erhverv, i en pressemeddelelse.

Den sidste tredjedel stod handel med fysiske varer for. Her var den største gruppe i Syddanmark tøj og sko. Tendenserne gentager sig mere eller mindre i resten af landet.

- Generelt køber danskere på tværs af landet mest sko, tøj og elektronik over nettet. Det gælder også for Region Syddanmark, hvor tøj og sko er den mest populære varekategori online, siger Mathias Lumby Vesterdal.

Se en oversigt over, hvad syddanskerne handler mest på nettet i grafikkerne herunder.