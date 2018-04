Der er stadig lang vej til et svinehegn: Se udfordringerne her

Der skal overvindes mange udfordringer, før et endeligt svinehegn finder vej til den dansk-tyske grænse. JydskeVestkysten har talt med skovrider Bent Rasmussen fra Naturstyrelsen Vadehavet, der her giver et overblik over, hvordan blandt andet EU, Tyskland og lodsejere har sit at sige, før der kan sættes et 68 kilometer langt hegn op ved grænsen.