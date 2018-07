Der er bestilt mad til 100 mand: Ilden er under kontrol men indsatsen fortsætter i Lundgård Plantage

Indsatslederen fra TrekantBrand var ved 21.30-tiden oppe i en helikopter for at danne sig et overblik over branden fra luften. Fotos: Trekantområdets Brandvæsen

Den brand, der fredag eftermiddag opstod i Lundgård Plantage, er nu under kontrol. Det oplyser beredskabsdirektør fra Trekantområdets Brandvæsen, Jarl Vagn Hansen, der snakkede med indsatslederen på stedet omkring klokken 21.30 fredag aften, lige inden denne var på vej op i en helikopter for at danne sig et overblik over situationen på jorden. - Branden er under kontrol. Dermed ikke være sagt, at det ikke brænder stadigvæk, for det gør det. Men nu er ilden indkredset og inddæmmet, lyder det fra beredskabsdirektøren, der præciserer, at det rent faktisk er Lundgård Plantage der brænder, og ikke Baldersbæk Plantage, som det forlød tidligere på aftenen. Ilden inddæmmer de ved at lægge slanger ud, og dermed skabe nogle såkaldte "standsningslinjer".

Kan trække ud Det største problem lige nu er en lang bræmme på omkring 300 meter, der er fyldt med en del rødder og træstubbe. Det er et ret stort bjerg, der bare brænder, og det kan godt få indsatsen ved branden til at trække ud, forklarer Jarl Vagn Hansen: - Jeg vil tro, at vi kommer til at have mandskab derude det meste af natten i større stil. Derefter afhænger indsatsen af status på dyngen. Det kan godt være, det viser sig, at vi er nødt til at lave en kontrolleret afbrænding af den - altså at lade den brænde ud. Og så kan det godt blive en længerevarende indsats med en brandvagt. I værste fald i et par dage.

Billederne viser plantagen udbredelse.

Godt arbejde fra alle brandfolk mv sikre mod brandspredning til resten af plantagen. -- TrekantområdetsBrand (@TrekantBrand) 27. juli 2018

Mad til 100 mand Beredskabsdirektøren har ikke helt tal på, hvor mange folk, der deltager i brandslukningen. - Men jeg ved, der er bestilt forplejning til 100 mand. Vi har jo mandskab fra fem-seks stationer - blandt andet Grindsted, Billund, Brørup og Agerbæk - og så får vi hjælp fra entreprenører og andre civile samt beredskabet, fortæller Jarl Vagn Hansen. Der er på nuværende tidspunkt ingen, der har nogen idé om, hvordan branden er startet. - Det er ofte meget vanskeligt at finde ud af. Det bliver politiets opgave at stå for en eventuel efterforskning, lyder det fra beredskabsdirektøren.

Slukningstog flyttes Indsatsen i plantagen trækker store veksler på beredskabets ressourcer i området. - Lige nu er vi faktisk ved at flytte et slukningstog fra Kolding - hvor de jo har to slukningstog - til Billund. Hele vores nordvestlige flanker er jo blanket helt af ellers, og der er højsæson i området omkring Billund med et fuldt booket Lalandia, Legoland, lufthavnen og så videre, forklarer beredskabsdirektøren. - Der kan jo komme et almindeligt færdselsuheld eller en almindelig brand - og nu har vi jo de objekter deroppe i området. Det er jo vores opgave at udnytte de ressourcer vi har - at bygge kapaciteten op, når det er nødvendigt, og derefter tænke lidt frem. Det er det, vi sidder og gør her på vagtcentralen i Fredericia, og det er det vi gør, ved at flytte et slukningstog fra Kolding til Billund, siger Jarl Vagn Hansen.