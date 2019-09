Den uopmærksomme dræber: Dødsulykker i trafikken skyldes distræte bilister

I 100 ud af 165 dødsulykker i 2017 var uopmærksomhed en væsentlig faktor. Rådet for Sikker Trafik har mener, at hver tredje dødsulykke skyldes uopmærksomme trafikanter. I denne uge er politikredsene ekstra opmærksomme på uopmærksomheden.

Regionalt: Kør bil, når du kører bil.

Sådan er ordlyden i Rådet for Sikker Trafiks kampagne, der skal komme uopmærksomheden i trafikken til livs.

Syd- og Sønderjyllands Politi og landets 11 andre politikredse støtter denne uge op om kampagnen, og sætter derfor særligt fokus på de uopmærksomme trafikanter på vejene. Fra mandag den 16. september til søndag den 22. vil politikredsene i alle landsdele lave såkaldte kontroller, der skal observere om dem, der færdes i trafikken har øjnene på vejene.

- Vi er glade for det tætte samarbejde, vi har med med dansk politi, for der er ingen tvivl om, at uopmærksomhed er en byld i trafikken. Det er et fænomen, der er skyld i ufattelig mange dræbte og tilskadekomne, og årsagen er alene, at folk ikke kan holde nallerne fra tastaturet og føler sig nødsaget til at kigge på deres mobiltelefon, fortæller administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik, Mogens Kjærgaard Møller.

Rådet for Sikker Trafik mener, at mindst en tredjedel af dødsulykkerne skyldes uopmærksomhed. I Vejdirektoratets seneste rapport på området fremgår det, at uopmærksomhed eller utilstrækkelig orientering er en afgørende faktor i 100 af de i alt 165 dødsulykker i 2017. Det er 61 procent af tilfældene.