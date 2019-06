Trods et hektisk arbejdsliv, hiver Brian Erngaard Jensen et år ud af kalenderen for at forfølge sin store drøm. Midt i juni måned starter han sin Suzuki V-Strom 1000 motorcykel, siger farvel til familie og venner, og sætter kurs mod Kiev, som er det første mål på den cirka 120.000 kilometer lange jordomrejse, der venter forude.