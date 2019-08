Den gode høst trues af regnvejret

- Når der har været skybrud, er alt vådt. En enkelt fin solskinsdag gør det ikke godt igen, for alt er så fyldt med vand, at der skal gå to dage, før man kan køre igen. Skybrud trykker også afgrøden nedad, og den værste konsekvens kan være, at landmændene får høstet mindre og at det bliver af dårligere kvalitet. Sammenlagt kan det godt tage toppen af glæden og overskuddet.

Inden weekenden var det nemlig kun omkring halvdelen af årets høst, der var i hus, og meget kan derfor stadig nå at ske. Det regnvejr, der på forhånd blev spået for weekenden, kan nemlig sagtens vække bekymring på trods af en flot høst indtil nu - særligt i tilfælde af skybrud, forklarede formand for Landbosyd Mogens Dall til JydskeVestkysten i fredags.

Høst: For mange solglade danskere har sommeren i år været en lidt kedelig omgang, hvis man sammenligner med sidste års rekordlange tørke. Men er man afhængig af vejrudsigterne i lige så høj grad som de danske landmænd, kunne sommeren i år ikke have været meget bedre i det syd- og sønderjyske. Indtil nu har høsten været suveræn, men forude truer regnen.

I værste fald kan det ifølge formanden for Landbosyd resultere i, at op mod 20 procent af høstens potentiale går til spilde. Går den næste uges tid med regn og kun korte perioder med tørvejr, kan det blive konsekvensen.

God høst indtil nu

De skiftevis solrige og våde dage frem til nu har ellers givet de bedst mulige forudsætninger for kornet på markerne, og et varieret vejr betyder en god høst, hvilket kan have positiv effekt på økonomien for landmændene.

Skulle den første del af årets høst sidde lige i skabet, kunne mellem 80 og 100 millimeter regn fordelt over nogle dage eller uger have gjort forskellen, mener Mogens Dall. Han kalder 2019 for "ren lykke" i forhold til sidste år, og han beskriver høsten i år som over middel, hvor de afgrøder, der indtil nu er kommet under tag, er af rigtig pæn kvalitet.

Regnvejr i august eller ej, har 2019 altså alligevel været længder fra sidste års katastrofe i landbruget. Der endte det samlede tab på 4,1 milliarder kroner i forhold til et normalt år. For tiden er situationen en helt anden, og der hersker mere optimisme blandt landmændene.

- Vi har ikke krisestemning, hvor folk ikke ved, om de er købt eller solgt - det er vendt helt rundt. De rimeligt stabile priser på mælk og svinekød hjælper også på det, siger sektordirektør Troels Toft.

- Men man kan ikke rigtigt slå gækken løs, før man har det sidste i laden endnu.