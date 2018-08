Den afrikanske svinepest har bredt sig igen

For at undgå, at smitten breder sig, er omkring 900 grise i området blevet aflivet. Samtidig har myndighederne forbudt landmænd at transportere svin fra det berørte område.

Dyr smitte

Den afrikanske svinepest har tidligere spredt frygt hos specielt dansk landbrug, da et udbrud af smitten vil kunne koste Danmark en eksport på 11 milliarder kroner om året.

For at dæmme op for smitten har regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet valgt at bygge et omdiskuteret vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse, som dog ifølge kritikere ikke vil have nogen effekt imod afrikansk svinepest. Indtil videre har Kinas naboer i Sydkorea ikke indført særlige foranstaltninger som resultat af det første tilfælde af smitten i Kina. I 2014 kom afrikansk svinepest til Europa, hvor den er særligt udbredt i Østeuropa. Senest blev pesten for første gang identificeret i Ungarn i april i år.