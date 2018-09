Den Gyldne Ambolt: Sidste chance for at påvirke dommerne

I godt tre uger har læserne haft mulighed for at indstille kandidater til JydskeVestkystens erhvervspris, Den Gyldne Ambolt. Men nu er det snart slut. I morgen lukker tilmeldingen - men du kan lige nå at indstille netop den kandidat, som du mener, har fortjent prisen.

De mange kandidater bliver målt, vejet og vægtet på en lang række målepunkter, for at sikre, at det er en arbejdsplads, der er "pæn og ordentlig", der får prisen. Det sikrer dommerpanelet, der er sammensat af dygtige og indsigtsfulde folk fra både erhvervsliv og organisationsmiljøet i Syd-, Vest- og Sønderjylland. De kigger på traditionelle regnskaber, grønne regnskaber, arbejdsmiljø, omtale i medierne generelt, og benytter deres netværk for at høre om virksomhedens og medarbejdernes/ledelsens handlinger. Og ud fra den samlede vurdering vælges den kandidat, der modtager prisen.

Læserne kan indstille kandidater ved at indsende den kupon, der findes i avisen i perioden fra den 20. august til den 8. september - eller ganske enkelt sende en mail til ambolt@jv.dk med virksomhedens navn, en begrundelse for at skulle modtage prisen, samt dit navn og adresse.

Blandt alle de indsendte forslag trækker vi lod om fem gavekort til JVshop.