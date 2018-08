Den Gyldne Ambolt: Læserne indstiller prismodtager

Frem til og med 1992 kunne prisen tildeles to virksomheder hvert år. Men herefter blev det bestemt, at prisen kun kunne tildeles en modtager hvert år. Og det har holdt ved lige siden.

Siden starten i 1985 har en lang stribe af virksomheder modtaget prisen. Og kriterierne har været klare, for som der står i fundatsen for prisen, så tildeles den en person eller gruppe af personer, der på særlig fremragende vis har udvist virkelyst og taget initiativ i landsdeles erhvervsliv i bred forstand og til gavn og glæde for samfundet.

En lang række syd- og sønderjyske virksomheder har fået prisen. Og fælles for prismodtagerne er, at der er læserne, medarbejderne og andre med kendskab til virksomheden, der har indstillet virksomheden.

Dommerkomiteen består af organisations- og erhvervsfolk fra regionen. I år består panelet af Ulla Adolf, direktør, Adolf A/S, Varde, Palle Guldager Kristensen, erhvervsdirektør, Danske Bank, finanscenter Jylland Syd, Esbjerg, Brian Lyst, LO-formand i Esbjerg, Billund og Vejen, Birthe Christiansen, direktør Nic. Christiansen Holding, Kolding, Henrik Meldgaard, adm. direktør, Meldgaard Gruppen, Aabenraa, Keld Pedersen, formand, 3F, Vojens, adm. direktør Kjeld Vogt, (modtager af prisen i 2017), Granly Gruppen A/S, Esbjerg, samt formanden for dommerkomitéen, chefredaktør Mads Sandemann, JydskeVestkysten.

Læserne er med

Prisen uddeles i efteråret og ske efter at læserne af JydskeVestkysten har indstillet kandidater til prisen. Og her er der fuldstændig frit slag. Store og små virksomheder kan indstilles, kravet er blot, at fundatsens ordlyd kan dække virksomheden. Og det giver hvert år flere hundrede kandidater, som det siden hen er dommerkomiteens opgave at vælge prismodtageren fra. Det sker på et dommermøde, hvor dommerne har fået alle indstillingerne og ud fra disse vælger et "runners-up"-felt over oplagte kandidater til at modtage prisen. Men kun én kan vinde og derfor har dommerne den svære opgave at udpege vinderen blandt disse tre-fem virksomheder.

Læserne kan indstille kandidater ved at indsende den kupon, der findes i avisen i perioden fra den 20. august til den 8. september - eller ganske enkelt sende en mail til ambolt@jv.dk med virksomhedens navn, en begrundelse for at skulle modtage prisen, samt dit navn og adresse.

