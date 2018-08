Det er en af de mest vedholdende og anerkendte erhvervspriser, som du, som læser, får mulighed for at indstille kandidater til. Og i år uddeles den for 35. gang.

Du, som læser, har fingeren på pulsen og ved, hvad der rører sig på de lokale virksomheder. Og det vil vi gerne drage nytte af. Og ovenikøbet give dig mulighed for at vinde et gavekort til vores JVshop.

Prisen uddeles i efteråret og sker efter, at læserne af JydskeVestkysten har indstillet kandidater til prisen. Og her er der fuldstændig frit slag. Store og små virksomheder kan indstilles, kravet er blot, at fundatsens ordlyd kan dække virksomheden. Og det giver hvert år flere hundrede kandidater, som det siden hen er dommerkomiteens opgave at vælge prismodtageren fra. Det sker på et dommermøde, hvor dommerne har fået alle indstillingerne og ud fra disse vælger et "runners-up"-felt over oplagte kandidater til at modtage prisen. Men kun én kan vinde og derfor har dommerne den svære opgave at udpege vinderen blandt disse tre-fem virksomheder.