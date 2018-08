Det er en af de mest vedholdende og anerkendte erhvervspriser. Og i år uddeles den for 35. gang. JydskeVestkystens læsere hjælper med ved at indstille kandidater.

Frem til og med 1992 kunne prisen tildeles to virksomheder hvert år. Men herefter blev det bestemt, at prisen kun kunne tildeles en modtager hvert år. Og det har holdt ved lige siden.

Siden starten i 1985 har en lang stribe af virksomheder modtaget prisen. Og kriterierne har været klare, for som der står i fundatsen for prisen, så tildeles den en person eller gruppe af personer, der på særlig fremragende vis har udvist virkelyst og taget initiativ i landsdeles erhvervsliv i bred forstand og til gavn og glæde for samfundet.

1985: Direktør Sylvest Jensen, SJ Elektronik A/S, Sønderborg. Fabrikant Karl Toosbuy, Eccolet Sko A/S, Bredebro. 1986: Direktør Steen Kaasgaard, O.S. gruppen, Haderslev. 1987: Fabrikant Elvig Motzkus, Elmo A/S, Højer. Direktør Carsten Andersen, Sydbank A/S, Aabenraa. 1988: Direktør Kurt Jensen, Frøs Herreds Sparekasse, Rødding. 1989: Direktør Aase Gilling, A/S Jens Gilling, Kolding. Direktør Peter Holm, BHJ-Holding, Gråsten 1990: Direktør Jens Østerlund, Focon Electronic Systems A/S, Sønderborg. 1991: Direktør Jens Terp-Nielsen, Sækko A/S, Aabenraa. Direktør Kurt Skov, Blue Water Shipping A/S, Esbjerg. 1992: Fabrikant Ole Flensted, Flensted A/S, Skovlund, Ansager. Direktør Bent Jensen, Linak A/S, Nordborg. 1993: Fabrikant Bente og Willy Klose Madsen, Føvling Møbelfabrik A/S, Føvling. 1994: Direktørerne Lars Jeppesen, Niels Jeppesen og Birger Hansen, X-Yachts A/S, Haderslev. 1995: Fabrikant Fleming Grunnet, Primo Danmark A/S, Tistrup. 1996: Direktør Erling Pedersen, Nisap Maskinfabrik A/S, Farup, Ribe 1997: Direktør Thomas Bjerrum, Dansani A/S, Haderslev. 1998: Direktør Benny Kristensen, Nordisk Dæk Import, Brørup. 1999: Direktør Flemming Schouboe, LM Glasfiber, Lunderskov. 2000: Direktør Preben Fogtmann, KOFF A/S, Tinglev 2001: Direktør Henning G. Kruse, Esbjerg Oilfield Services A/S. 2002: Direktør Jakob Knudsen, Tinglev Elementfabrik A/S. 2003: Administrerende direktør Preben Bager, HTH Køkkener A/S. 2004: Fabrikschef Jens Viggo Tronborg, Danish Crown, Grindsted. 2005: Administrerende direktør Jørgen Mads Clausen, Danfoss A/S, Nordborg 2006: Direktørerne Line, Henrik og Lasse Meldgaard, Meldgaard-Gruppen A/S, Aabenraa 2007: Direktør Ingrid Sand Simonsen, Hjortkær Maskinfabrik A/S, Hjortkær. 2008: Fabrikant Bjarne Lynddahl, Lynddahl Plast A/S, Ribe. 2009: Direktør Jørgen Nielsen, Cimber Sterling A/S, Sønderborg 2010: Direktør Steen Slaikjær, Hvidbjerg Strand Feriepark A/S, Blåvand 2011: Administrerende direktør Jørgen Vig Knudstorp, Lego A/S, Billund 2012: Administrerende direktør Niels Duedahl, Syd Energi a.m.b.a, Esbjerg 2013: Administrerende direktør Susanne Hessellund, Bel Air Aviation A/S, Esbjerg 2014: Direktør Svend Brodersen, Gram Slot, Gram. 2015: Administrerende direktør Henrik Uhd Christensen, Viking A/S, Esbjerg 2016: Direktør Poul Davidsen, Davidsen Tømmerhandel A/S, Haderslev 2017: Direktør Kjeld Vogt, Granly Gruppen A/S, Esbjerg

Flere hundrede kandidater

Prisen uddeles i efteråret og sker efter, at læserne af JydskeVestkysten har indstillet kandidater til prisen. Og her er der fuldstændig frit slag. Store og små virksomheder kan indstilles, kravet er blot, at fundatsens ordlyd kan dække virksomheden. Og det giver hvert år flere hundrede kandidater, som det siden hen er dommerkomiteens opgave at vælge prismodtageren fra. Det sker på et dommermøde, hvor dommerne har fået alle indstillingerne og ud fra disse vælger et "runners-up"-felt over oplagte kandidater til at modtage prisen. Men kun én kan vinde og derfor har dommerne den svære opgave at udpege vinderen blandt disse tre-fem virksomheder.

Dommerkomiteen består af organisations- og erhvervsfolk fra regionen. I år består panelet af Ulla Adolf, direktør, Adolf A/S, Varde, Palle Guldager Kristensen, erhvervsdirektør, Danske Bank, finanscenter Jylland Syd, Esbjerg, Brian Lyst, LO-formand i Esbjerg, Billund og Vejen, Birthe Christiansen, direktør Nic. Christiansen Holding, Kolding, Henrik Meldgaard, adm. direktør, Meldgaard Gruppen, Aabenraa, Keld Pedersen, formand, 3F, Vojens, adm. direktør Kjeld Vogt, (modtager af prisen i 2017), Granly Gruppen A/S, Esbjerg, samt formanden for dommerkomitéen, chefredaktør Mads Sandemann, JydskeVestkysten.