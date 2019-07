Demensramte Frank har besluttet sig for at gennemføre sin anden og sandsynligvis sidste ironman. Det kræver timevis af daglig træning. Men det gør ikke noget. For træningen er et pusterum fra sygdommen og har samtidig været det eneste sted, hvor Frank for alvor har følt sig noget værd. Derfor fortsætter han også med at løbe, selvom blodet driver fra anklen.