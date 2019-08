Omkring 170 tilhørere kunne torsdag til et udsolgt JV Direkte-arrangement opleve demens- og parkinsonramte Frank Holst fortælle om kampen mod sygdommen lewy body demens, og hvordan sygdom tvang ham til at flytte fra sin kone for at holde sammen på familien. Hele seancen blev optaget på video og kan ses i toppen af denne artikel.