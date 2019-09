De danske forsvarsbrødre har fået ny førstemand

68-årige Allan Poulsen, Tønder, er valgt som ny præsident for De danske Forsvarsbroderselskaber, der har omkring 7500 medlemmer fordelt over hele landet.

TØNDER: CV'et er i forvejen fyldt med frivilligt arbejde på mange fronter og officielle hædersbevisninger. Nu kan den 68-årige pensionerede chefsergent og cand. mag. i historie, Allan Poulsen, Tønder, føje endnu en linje til sin levnedsbeskrivelse. I weekenden blev han valgt til ny præsident for De danske Forsvarsbroderselskaber, og kommer dermed til at stå i spidsen for omkring 7500 forsvarsbrødre m/k fordelt over hele landet.

Den nye præsident har et indgående kendskab til både forsvaret og forsvarsbrødrene. Han har selv været i trøjen i 44 år og udsendt i internationale missioner tre gange. Desuden har han siden 1997 været formand for De danske Forsvarsbrødre i Tønder og omegn.

På præsidentstolen efterfølger Allan Poulsen pensioneret oberst Karl Erik Nielsen, der af personlige og helbredsmæssige årsager trak sig som præsident to år før tiden.

Forsvarsbroderselskabers formål er blandt andet, at hjælpe og støtte personer, der har været udsendt i internationale missioner for Danmark.

Den nyvalgte præsident er gift med Jette, og til familien hører fire børn og syv børnebørn. I fritiden er det historisk fag- og skønlitteratur, samt politik, der optager den nyvalgte præsident. Læsningen er også i højsædet, når familien sætter kursen mod gerne fjerne, eksotiske rejsemål.