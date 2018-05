De Samvirkende Købmænd: Dansk Supermarked rusker godt op i debatten om grænsehandel

De Samvirkende Købmænd glæder sig over, at Dansk Supermarked nu melder sig ind i kampen mod grænsehandel med et forslag om at oprette en afgiftsfri zone i Sønderjylland. Administrerende direktør John Wagner regner dog ikke med, at det konkrete forslag har gang på jord.

- Det er en fin provokation for at få sat gang i debatten om grænsehandel, siger John Wagner, der dog ikke tror, at Dansk Supermarkeds forslag vil møde politisk opbakning.

Derfor glæder det De Samvirkende Købmænds administrerende direktør, John Wagner, at Dansk Supermarkeds topchef, Per Bank, i dagens Børsen foreslår at oprette en speciel afgiftsfri zone i Sønderjylland, der skal trække handel med chokolade, øl, vin og spiritus op nord for grænsen.

Debat: I årevis har brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd kæmpet for at få moms og afgifter i Danmark sænket til et niveau, der matcher Tysklands.

Lokal handel

De Samvirkende Købmænd repræsenterer købmænd som eksempelvis discountbutikker og nærbutikker i hele landet. Derfor så John Wagner også langt hellere, at man sænkede moms og afgifter i hele landet. Det ville ifølge ham give danskerne et incitament til at handle lokalt frem for at køre langt for at handle i ét bestemt område.

Dansk Erhverv mener ifølge Børsen, at det er urealistisk at fjerne de store afgiftsklasser på chokolade, øl, vin og spiritus. Det vil ifølge Dansk Erhverv dog give mening at gøre et vist indhug, således at man skærer 25 pct. af afgifterne på disse særligt grænsehandelsfølsomme varer.

Kan afgifterne på landsplan ikke nå et niveau svarende til det tyske, er en særlig afgiftsfri zone ifølge John Wagner bedre end ingenting.

- Vores førsteprioritet er at få sat afgifter ned i hele Danmark. Men kan det ikke lade sig gøre, ser vi da gerne en dansk grænsehandelszone frem for en tysk. Det ville være et plaster på såret, indtil vi opnår den fulde løsning, siger han.