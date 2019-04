Dagligvarekoncernen Dagrofa, som står bag Meny, Spar, Let-Køb og Min Købmand, oplyser, at en fjerdedel af deres 12 ægprodukter er finske, mens Salling Group og Coop melder, at de ikke har udenlandske æg i deres butikker.

Æg: Lige nu går der en del frustrerede ægproducenter rundt i Danmark. Mange har måttet omlægge produktionen fra buræg til skrabeæg, fordi de fleste supermarkedskæder i Danmark har besluttet at droppe buræg, og nu har udenlandske ægs indtog på hylderne i danske supermarkeder endda givet endnu hårdere konkurrence for skrabeægsproducenterne.

Frustration i ægbranchen

Dagrofas prioritering skaber frustration i den danske ægbranche.

- Vi synes, at supermarkederne burde bakke op om de danske producenter. Forbrugerne forventer, at det er danske æg i butikkerne, og undersøgelserne viser også, at det er det, de gerne vil have, siger Jørgen Nyberg Larsen, sektorchef i brancheorganisationen Danske Æg.

Han påpeger samtidig, at de danske æg har en højere fødevaresikkerhed, da æggene i Danmark testes for salmonella hver 14. dag, mens det i Finland er hver 15. uge. Samtidig køles danske æg ned hele vejen fra stald til butik, hvilket man ikke gør i Finland.

- Hvis vi laver regler i Danmark for at give danske forbrugere det bedste, så er det da træls at se, at der kommer noget ind, som ikke lever op til det, vi vil, siger Jørgen Nyberg Larsen.

Hos Dagrofa deler man ikke opfattelsen af, at der er skrappere krav til danske æg end finske æg, og at fødevaresikkerheden skulle være højere.

- Vi har ingen bekymringer ved salmonellakontrollen i Finland. I alle EU-undersøgelser af salmonellaforekomst i æglæggende hønseflokke har Finland haft lavere niveau end Danmark. Fødevarestyrelsen har da også bekræftet overfor os, at de ikke mener, at danske æg er sundere end andre æg eller for den sags skyld sikrere end svenske eller finske æg, skriver kommunikationsmedarbejder Jacob Lassen i en mail.