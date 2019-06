Kristian Thulesen Dahl og Pernille Vermund mødtes for nyligt i et JV Direkte-arrangement på Folkehjem i Aabenraa. Arkivfoto: Jacob Schultz

Der er under 48 timer til, at valgstederne åbner, og derfor har Danske Spil netop åbnet for odds på de regionale storkredse. I Sydjylland lokker Danske Spil specielt tipperne med duellen Thulesen Dahl mod Vermund.

Odds: Hvor stort et indhug kommer Pernille Vermund (NB) til at gøre i Kristian Thulesen Dahls (DF) stemmetal i Sydjyllands Storkreds? Det er vi meget klogere på torsdag, når de personlige stemmetal begynder at blive offentliggjort. Danske Spil vover dog pelsen og kommer allerede med et bud nu med under 48 timer til valget. De seneste meningsmålinger peger nemlig på, at Dansk Folkeparti kommer til at gå kraftigt tilbage i Sydjylland og på landsplan, og det tror Danske Spil at blandt andet Pernille Vermund kommer til at lukrere på. - Dansk Folkeparti står ifølge meningsmålingerne til at tabe omkring 13 procentpoint i Sydjyllands kreds. Det er her, Kristian Thulesen Dahl er opstillet, men samtidig også her hvor Pernille Vermund fra Nye Borgerlige er opstillet. Vi mener, at en del af tilbagegangen for Dansk Folkeparti skal tilskrives, at Nye Borgerliges formand er opstillet i denne kreds, siger Peter Emmike Rasmussen, der er oddsansvarlig i Danske Spil, i en pressemeddelelse.

Lavest odds på DF under 15% Ifølge Peter Emmike Rasmussen er netop duellen mellem Kristian Thulesen Dahl og Pernille Vermund derfor den mest interessante i Sydjyllands Storkreds. - Det er jo Thulesen Dahl mod Vermund, og selvom Dansk Folkeparti går tilbage, så tror vi, de kommer til at ligge på omkring 15 % af stemmerne, hvor vi giver odds 1,80 på, at DF får under 15 % af stemmerne og odds 1,90 på, de får over, siger den oddsansvarlige og tilføjer: - På den anden side ved vi, at uanset hvad går Nye Borgerlige frem fra sidste valg, da de jo ikke var opstillet. Vi vurderer, at de kommer til at ligge på omkring 4,75 % af stemmerne, hvor udfaldet er 50/50, og derfor giver vi odds 1,85 på, at de kommer til at ligge på både over og under dette udfald, siger Peter Emmike Rasmussen. Du kan se alle odds her.