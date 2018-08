Danske Skoleelever: Giv reformen en chance

Formanden for Danske Skoleelever synes, det er ærgerligt, at over hver tredje skole i Syd- og Sønderjylland har valgt at afkorte skoledagene. Venstres undervisningsordfører mener, det er skolernes beslutning, så længe de overholder loven.

Selvom antallet af skoler, der forkorter undervisningen, er højt, så er der ifølge Sarah Gruszow Bærentzen også mange steder, hvor det går godt med den understøttende undervisning. Det er op til den enkelte skole at skemalægge og finde på indholdet til den understøttende undervisning. Derfor tror Sarah Gruszow Bærentzen, det er vigtigt, at de gode eksempler kommer frem i lyset og kan inspirere andre.

- Grundlæggende er det for tidligt at begynde at pille ved reformen. Hvis vi står om 20 år, og den understøttende undervisning stadig ikke fungerer, så må vi lave det om. Men det er bare ikke den virkelighed, vi ser lige nu, eller de forventninger vi har, siger formanden.

Derfor ærgrer det hende, at 48 ud af 127 skoler i Syd- og Sønderjylland har fået dispensation til at forkorte skoledagen, og hun synes, skolerne skal give skolereformen og den understøttende undervisning en chance.

- Vi kan se, at når man fjerner den understøttende undervisning, som er det, der har gjort skoledagen længere, så viser det sig, at skoledagen stadig føles lang. Det handler ikke kun om antallet af klokketimer, men også om dagens struktur, siger hun.

Skoledagen: Mere end hver tredje skole i Syd- og Sønderjylland har valgt at forkorte skoledagen ved at omlægge den understøttende undervisning til flere timer, hvor der er to lærere til stede i undervisningen. Selvom man måske umiddelbart skulle tro, at alle elever drømte om kortere skoledage, så er det ikke udmeldingen fra Danske Skoleelevers formand, Sarah Gruszow Bærentzen.

Skolerne skal overholde loven

Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen er enig i, at de gode eksempler på understøttende undervisning skal udbredes og måske kan bidrage til, at flere skoler kommer med på vognen.

- Vi ved, at den understøttende undervisning foregår på mange forskellige måder rundt om i landet. Der er skoler, hvor de virkelig har fået et fint og godt indhold i dem, mens der er andre skoler, som rent ud sagt ikke har fundet løsningen endnu, siger hun.

Anni Matthisen var selv med til at stemme for skolereformen og den understøttende undervisning, der blev indført i 2014. Her tilføjede man også §16b, som giver skolerne mulighed for at søge om dispensation til kortere dage. Selvom over hver tredje skole i Syd- og Sønderjylland har benyttet sig af denne mulighed, så synes Anni Matthiesen ikke, det er et problem for tankerne bag reformen.

- Jeg må gå ud fra, at skolerne overholder loven. Hvis de har sat to lærere på i stedet for, og derved sikrer kvaliteten i undervisningen, så er det fint, at man tager den paragraf i brug, siger hun.

Dog kan hun godt forstår, at man kan undre sig over det høje antal skoler, der får dispensation.

- Som folketingsmedlemmer bliver vi nødt til at grave lidt ned i, om loven er overholdt. Det ved jeg også flere har bragt op for undervisningsministeren, Merete Riisager, siger hun.