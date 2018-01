Danske Patienter om sygehussvigt: Der skal handles hurtigt

Situationen på flere afdelinger på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa er yderst alvorlig, understreger Danske Patienter, efter at avisen har afdækket, at ansatte må lade patienter i stikken på grund af travlhed. Der er brug for hurtig handling, mener patientorganisationen.

JydskeVestkysten beskrev søndag, at den Fælles Akut Modtagelse (FAM) og den medicinske afdeling på sygehuset i Aabenraa begge har fået et påbud fra Arbejdstilsynet, der var på besøg før jul. I rapporterne, som avisen har fået aktindsigt i, beskrives en lang række forhold, der stiller spørgsmål ved patientsikkerheden. Ansatte forklarer, at medicin bliver glemt eller givet for sent, fejl bliver ikke registreret, patientforløb bliver ikke dokumenteret, og ansatte udfører opgaver, de ikke føler sig klædt på til.

JydskeVestkysten skrev søndag, at tre afdelinger på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa har fået i alt fem påbud fra Arbejdstilsynet. En gennemgang af rapporterne fra tilsynet viser, at personalet må leve med voldelige patienter og en dagligdag så presset, at de må lade patienter i stikken. Både kirurgisk afdeling, den medicinske afdeling og den Fælles Akut Modtagelse (FAM) har fået påbud på grund af vold og trusler. De to sidstnævnte afdelinger har også fået påbud på grund af et alt for stort arbejdspres. Afdelingen for blodprøver, biokemi og immunologi har som den eneste af de fire besøgte afdelinger ikke fået nogle anmærkninger. Sygehuset er nu ved at udarbejde handleplaner på baggrund af påbudene.

Ledelsesudfordring

Ifølge tilsynsrapporterne kan fejlene have store konsekvenser for patienterne i form af sygdomsforværring og forøget indlæggelsestid. I flere tilfælde har patienter været tæt på at dø på grund af den mangelfulde behandling. - Det er helt uacceptabelt for den enkelte patient, som oplever, at de ikke får den omsorg og pleje, de har brug for. Man kommer på hospitalet for at blive rask og stabiliseret, siger Annette Wandel, som henviser til, at andre sygehuse i landet også er så pressede, at det går ud over behandlingskvaliteten. - Der ligger en ledelsesudfordring i at få organiseret arbejdet, så man kan levere en ordentlig kvalitet, mener vicedirektøren. Antallet af patientklager har generelt været stigende gennem en årrække, men ifølge Annette Wandel afspejler det slet ikke problemernes omfang.

- Mange pårørende og patienter har slet ikke overskuddet til at klage over forholdene, så det er kun toppen af isbjerget, vi ser, mener Annette Wandel.

Ledelsen på det sønderjyske sygehus har på baggrund af tilsynets gennemgang afsat fem millioner kroner til mere plejepersonale på de to berørte afdelinger. I mandagsavisen udtrykte regionens toppolitikere stor bekymring for situationen på sygehusets afdelinger. De understregede, at forholdene skal forbedres hurtigt.