Dansk par bliver livsfarligt kvæstet ved ulykke i Slesvig-Holsten

SCHWARZENBEK: Ifølge reportere på stedet blev et dansk par fredag morgen hårdt kvæstet ved en trafikulykke på landevejen mellem Todendorf og Lütjensee i det sydøstlige Slesvig-Holsten. Politiet i Ratzeburg bekræfter over for jv.dk, at de kvæstede var undervejs i en dansk indregistreret Toyota Corolla, men har endnu ikke modtaget yderligere informationer om ulykkesofrene. Politiet kan således ikke oplyse, om de to personer er danske statsborgere, og hvor de i givet fald kommer fra.

Parret var på vej i sydgående retning, da bilens 22-årige, mandlige fører af ukendte årsager mistede herredømmet over bilen, der kolliderede frontalt med en lastbil. Med i personbilen var en 21-årig kvinde. Begge blev fastklemt i den fuldstændig ødelagte Toyota.

Redningsmandskabet måtte skære ofrene fri. Efterfølgende blev begge bragt til sygehuset med livsfarlige kvæstelser.

Lastbilens fører slap uskadt.