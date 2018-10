Dansk kassevogn påkørt i kø ved grænsen

HARRISLEE: Motorvej A7 måtte fredag morgen spærres i nordgående retning efter et uheld på den tyske side af grænsen. Her holdt en dansk kassevogn i kø for at passere grænsekontrollen. En tysk lastvognschauffør overså køen og påkørte den danske bil bagfra. Sammenstødet var så voldsomt, at den danske kassevogns forende blev presset ind under den polske lastvogn, der holdt foran i køen.

Tre personer kom til skade og blev bragt til sygehuset i Flensborg. Deres tilstand er endnu ukendt.

Uheldet fandt sted omkring klokken 6.30.

De materielle skader på samtlige, tre involverede køretøjer var omfattende. Samtidig løb store mængder olie og brændstof ud på vejbanen.