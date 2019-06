Dansk firma mister milliard-ordre på Apple-aflysning i Aabenraa

Tab: Den danske entreprenørkoncern MT Højgaard må vinke farvel til en ordre på 1,9 milliarder kroner, fordi Apple tirsdag droppede sin plan om at bygge et nyt datacenter i Kassø ved Aabenraa.

Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen onsdag.

Oven på meddelelsen onsdag formiddag faldt selskabets aktie 2,7 procent til 73,5 kroner. Trods tabet af ordren, der ifølge fondsbørsmeddelelsen får effekt over de kommende tre til fire år, fastholder MT Højgaard forventningerne til 2019 om en omsætning på syv milliarder kroner.

- Vi er ærgerlige over, at projektet uden for Aabenraa indstilles, men vi glæder os over en fortsat positiv relation til bygherren og vores stærke position i det fortsat attraktive marked for datacentre. Selvom der var tale om en stor ordre, havde den en lang produktionstid på 3-4 år. Derfor påvirker ophævelse af ordren ikke vores forventninger til 2019 eller bemandingen i MT Højgaard i den kommende periode, skriver administrerende koncerndirektør Anders Heine Jensen i en mail til JydskeVestkysten.

Ved udgangen af årets første kvartal udgjorde koncernens samlede ordrebeholdning 8,8 milliarder kroner.

