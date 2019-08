Dansk Folkeparti vil forhindre udlændinge i at købe husbåde

Den regel, der forhindrer udlændinge i at købe sommerhus i Danmark, bør også gælde for husbåde, mener Dansk Folkeparti.

Udlændinge: Tyskere, nordmænd og andre udlændinge, der måtte have lyst til at købe en feriebolig i Danmark, skal ikke kunne omgås de eksisterende regler ved at købe et flydende eksemplar.

Det mener Dansk Folkepartis bolig- og bygningsordfører, Mette Dencker.

- Udlændinge skal ikke kunne bosætte sig på dansk grund, medmindre de opfylder gældende krav, siger hun med henvisning til sommerhusreglen, der dikterer, at udlændinge som udgangspunkt ikke må købe sommerhus i Danmark.

JydskeVestkysten har de seneste dage beskrevet, at flere havne i Syd- og Sønderjylland satser på husbåde, efter der er kommet klarere regler på området. Det betyder, at både danskere og udlændinge får bedre mulighed for at realisere drømmen om at have et helårs- eller feriehus på vandet, for der er intet, der forhindrer udlændinge i at købe en husbåd til feriebrug. Mommark Marina på Sydals beretter om stor efterspørgsel fra især tyskere.

- Der skal gælde de samme regler for husbåde som for sommerhuse, for det er samme problematik, siger Mette Dencker.