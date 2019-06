Dansk Folkeparti nedsmeltede i varmen

Dansk Folkeparti bliver mere end halveret. Partiformand Kristian Thulesen Dahl tager det fulde ansvar. Han og flere andre partifæller mener, at nogle vælgere vil komme tilbage, når de finder ud af, at de ikke får en stram udlændingepolitik og bedre velfærd ved Mette Frederiksen (S).

Tilbage i 2015, da partileder Kristian Thulesen Dahl ankom til valgfesten i Snapstinget i 2015, var det til tonerne af "You'll Never Walk Alone" med henvisning til sangen, som Liverpools fans altid synger før kampstart.

Reportage: Sommervejret havde sendt temperaturen på Christiansborg et godt stykke op i 20'erne onsdag aften, men selv uden sommervarmen var ordet nedsmeltning den mest passende betegnelse for Dansk Folkepartis resultat.

Ved valget i 2015 fik Dansk Folkeparti den største tilslutning siden dets stiftelse i 1995. 21,1 procent af vælgerne stemte på partiet, og det betød en fremgang i mandaterne fra 22 til 37.Siden da er det gået ned ad bakke i målingerne, og ved valget til Europa-Parlamentet forrige uge mistede partiet tre ud af sine fire pladser i parlamentet. Ved avisens deadline sent onsdag aften lå partiet til at få omkring ni procent af stemmerne. Dermed bliver folketingsgruppen, der træder sammen efter valget, mere end halveret.

Blandt gæsterne i Snapstinget onsdag aften var det nyvalgte medlem af Europa-Parlamentet Peter Kofod. Han fik som den eneste for Dansk Folkeparti et mandat til EU, mens partiet mistede tre sæder. En af dem var Anders Vistisen, som sammen med sin gode ven, Peter Kofod, stod lidt tilbagetrukket og overværede den første exitpoll klokken 20. Få minutter før havde Anders Vistisen meddelt til avisen Danmark, at håbet var en position som Folketingets tredjestørste parti samt en tocifret opbakning målt i procent.

- Nu skal vi evaluere, men vi skal også have is i maven og holde fast i vores politik. Jeg tror, at man vil se, at Mette Frederiksen vil få meget svært ved at holde sine mange løfter, når hun skal samarbejde med flere andre partier, som nu bliver noget større. De vælgere kan komme tilbage, hvis vi holder fast, lød det fra Susanne Eilersen.

- Mange har haft svært ved at forstå, at vi ikke gik i regering. Samtidig har vores flirt med Mette Frederiksen betydet, at nogen nok har følt, at Socialdemokratiet har overtaget vores politik, mente Susanne Eilersen, der også nævnte konkurrencen fra Stram Kurs og Nye Borgerlige som en væsentlig årsag til partiets nedtur.

Sammen videre

Klokken 21.20 ankom Kristian Thulesen Dahl under store klapsalver og igen til sangen "You'll Never Walk Alone". Samtidig viste det foreløbige resultat, at hans parti nu stod til blot 9,3 procent.

Partilederen erkendte, at der var tale om en "vælgerlussing", som han respekterede fuldt ud.

- Men vi svigter ikke dem, der har stemt på os. Vores DNA er det samme, uanset hvor mange stemmer vi får, sagde Kristian Thulesen Dahl og høstede et kæmpe bifald. Han understregede, at han bliver som partileder og vurderede, at vælgerflugten til dels skyldes, at mange danskere tror, at de får en stram udlændingepolitik og bedre velfærd ved andre partier.

- Hvis det er tilfældet, så har vi da muligheden for at vinde det tabte terræn igen, sagde partilederen, der pointerede, at nogle vælgere havde haft for store forventninger efter det gode valg i 2015.

- Det blev nærmest italesat, som om vi kunne få alt igennem. Vi var ikke dygtige nok til at forventningsafstemme.

Kristian Thulesen Dahl henviste til slut til, at sangen "You'll Never Walk Alone" også var blevet spillet ved sejren i 2015. Men faktisk var den mere passende nu ved afklapsningen i 2019, lød det fra podiet.

- Der er en vej, ved at man står sammen og ikke alene. Dermed kommer man frem til bedre tider. Vi truer ikke med at rejse, vi truer med at blive, nåede Kristian Thulesen Dahl at sige, inden klapsalverne på ny brød løs.