Dansk Folkeparti hårdt ramt af den perfekte storm

Her går det ikke godt: Mens disse linjer skrives, er byrådsmedlem og folketingskandidat Ida Smed fra Aabenraa forhåbentlig kommet på benene igen, efter hun på grud af sygdom måtte melde sig ud af valgkampen i mere end en uge. På den måde er hun nærmest et symptom på de katastrofer, der har ramt Dansk Folkeparti under den igangværende valgkamp. Arkivfoto: Claus Thorsted