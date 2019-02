Danmarks nye kampfly skyder skævt

Derfor arbejdes der stadig med at udvikle flyet og få tingene til at fungere.

Behler peger også på, at en række huller i F-35-flyets forsvar mod cyberangreb, som Lockheed Martin tidligere er blevet gjort opmærksom på, stadig eksisterer. Mere end 300 fly er produceret, og adskillige værn og lande har taget de første fly i brug. Processen er imidlertid skruet sådan sammen, at færdigudviklingen af flyet foregår parallelt med produktionen og leveringen af de første flere hundrede fly.

Problemerne med at ramme præcist er ikke noget nyt. Det var også et problem, som Behler påpegede i sidste års redegørelse. Han opfordrer flyets producent, Lockheed Martin, til at finde ud af, hvorfor kanonen ikke er præcis nok, og implementere en løsning på problemet.

Det er blot et af de problemer, som stadig plager udviklingen af F-35-kampflyet, der er udset til at afløse F-16 som Danmarks kampfly, skriver Altinget.

Problemer med software

Et andet tilbagevendende problembarn er den software, teknikerne skal bruge til at diagnosticere flyene. Den fungerer fortsat langtfra optimalt og det tager ofte længere tid for U.S. Air Force at få gjort et F-35-fly klar til at gå i luften end et fjerdegenerations-fly som eksempelvis F-16 eller F-15.

Desuden er under 60 procent af flyene klar til at gå i luften på et givent tidspunkt. Rådighedsprocenten har været omtrent den samme i de sidste tre år. Programmet har iværksat tiltag for at forbedre rådigheden, men de er stadig ikke slået igennem, påpeger Robert F. Behler.