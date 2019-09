Danfoss-forurening på Als er værre end forventet: Nu indføres der badeforbud

Als: I forbindelse med undersøgelser af Himmark Strand på Nordals, har Region Syddanmark konstateret, at forureningen forårsaget af Danfoss er langt værre end forventet.

Af en pressemeddelelse fremgår det, at der i en enkelt vandprøve udtaget under havbunden er målt værdier af det kræftfremkaldende kemikalie vinylklorid, der er ti gange højere, end hvad der er konstateret i Grindsted Å og på niveau med det, man måler i Kærgaard Klitplantage. Der er også fundet koncentrationer højere end de tilladte grænseværdier i havvandet. Fundet af kemikaliet udløser et badeforbud på en 600 meter lang strækning på stranden.

På Himmark Strand har Region Syddanmark henover sommeren udført omfattende undersøgelser, fordi man i 2018 fandt giftstoffet dioxin på stranden.

- Vi har bl.a. udtaget vandprøver 57 steder under havbunden ud for det forurenede areal. Det er de analyser, vi har fået svar på, og det er i den forbindelse, at vi kan se, at der findes en meget kraftig forurening med bl.a. vinylklorid under havbunden, forklarer Kristian Dragsbæk Raun i en pressemeddelelse. Han er Region Syddanmarks projektleder på forureningen på Himmark Strand.

Forureningen skyldes, at Danfoss i 50'erne og 60'erne dumpede industriaffald. Affaldet bestod bl.a. af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler, som er blevet brændt af ved lave temperaturer, hvorved der er dannet dioxin.