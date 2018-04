Dagpengemodtagere får ikke den lovpligtige hjælp af jobcentre

Tilbud: 1660 dagpengemodtagere i Syd- og Sønderjylland fik i tidsrummet fra januar 2016 til juli 2017 ikke deres aktiveringstilbud eller en mentor til tiden. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

På toppen af listen blandt de syd- og sønderjyske kommuner ligger Aabenraa. Her har fire ud af ti ledige på dagpenge ikke fået aktivitetstilbuddet til tiden. Dagpengemodtagere under 30 år og over 50 år skal have et aktiveringstilbud inden 13 uger, mens det er 26 uger for dagpengemodtagere mellem 30 og 50 år. Et aktiveringstilbud kan blandt andet være tilbud om uddannelse eller erhvervspraktik.

- Tidsrammen for, hvornår en ledig skal modtage aktivitetstilbuddet, kan nogle gange gøre det umuligt for os at overholde reglerne, siger kontorleder ved Jobcenter Aabenraa, Nikolaj Stage Jensen, der anerkender, at tallene på papiret ser voldsomme ud.

- Vi er alle enige om, at man selvfølgelig skal nå det rettidigt, men det skal også afbalanceres, om det er vigtigere at komme i aktivering på et bestemt tidspunkt, eller om det er vigtigere at komme i aktivering, hvor man har en bedre chance for at få et job, siger han.

Men at omkring 40 procent af de ledige ikke får det tilbud, de har ret til, i tide, er alt for mange, mener Forbundssekretær hos 3F Søren Heisel.

- Det er en borgerrettighed at få et aktivitetstilbud til tiden. Hvis man bor i forskellige kommuner og betaler det samme beløb til staten for at få hjælp som ledig, burde man ikke få forskellig service. Det er bekymrende. Det er ikke ofte, man ser det, når det er lovbestemt af staten, siger han.