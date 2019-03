Dagligvareindkøb fra sofaen hitter hos syddanskerne

Onlinesupermarkedet nemlig.com leverer i JydskeVestkystens område kun til borgere i Kolding, Almind og Viuf, men har her oplevet en vækst på 42 procent over det seneste år. Et andet stort firma er Coop.dk Mad, der også melder om en fremgang på over 20 procent i det seneste år. Økovejen, der leverer økologiske dagligvarer, har haft 93 procent flere transaktioner i JydskeVestkystens område i forhold til året før.

Kun toppen af isbjerget

Rema 1000 med VIGO-konceptet skiller sig lidt ud, da det er kunderne selv, som handler ind for hinanden og bringer det ud. Det har dog også været en stor succes, og direktør for VIGO, Jesper Bove-Nielsen, fortæller, at de oplever en stor interesse over hele landet.

- Vi havde regnet med, at hovedstaden ville være kæmpestor, men vores marked er langt mere jævnt fordelt, end vi havde forventet. Der er stor interesse for at handle dagligvarer online i hele landet. Danskerne har virkelig taget det til sig, siger Jesper Bove-Nielsen.

Direktør i Coop.dk Mad, Morten Viktor, tror kun, at det er toppen af isbjerget, vi har set, i forhold til hvad der er af muligheder i markedet. Den mulige tidsbesparelse og det stress, man undgår, gør det langt mere bekvemt at handle ind online. Der er dog stadig en stor udfordring i at ændre kundernes vaner.

- Når vi spørger tidligere kunder, hvorfor de ikke længere handler hos os, har de faktisk oftest været glade for det. De fortæller, at de bare lige er kommet fra det. Det tager noget tid at lave om på. Vaner ændrer sig ikke med det samme. Der skal tre-fire køb til, før at folk bliver hængende. Efter tredje køb ser vi et signifikant løft i loyaliteten, siger han.