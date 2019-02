Dæmp kroppens faresignaler med mindfulness

København. En fyldt kalender, deadlines på arbejde og fuld fart over feltet i familien. Der er mange ting, der kan give lidt ekstra hjertebanken eller svedige håndflader i en travl hverdag.

Og det er helt almindeligt at gå rundt og være lidt utryg, stresset og nervøs, også uden at vi lægger mærke til det. Det fortæller Lone Overby Fjorback, som er overlæge, lektor, ph.d. og centerchef for Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet. - De fleste af os tænker konstant og bekymrer os om alt muligt, og det sætter et psykisk og fysisk aftryk i krop og sind, forklarer hun. I et nyt studie fra de britiske universiteter Exeter og Oxford viser forskerne, at man kan dæmpe og håndtere uhensigtsmæssige faresignaler med mindfulness-øvelser, der opfordrer en til at acceptere sig selv - såkaldte compassion-øvelser. Her skulle forsøgspersonerne lytte til forskellige lydøvelser. Dem, der lyttede til compassion-øvelser, skulle blandt have fokus på kærlig anerkendelse af sig selv. Lydøvelserne fik deres hjerterytme til at sænke sig og nedsatte svedproduktionen. Derudover rapporterede deltagerne, at de følte større medfølelse i forhold til sig selv og større forbindelse til andre. Studiet er publiceret i tidsskriftet Clinical Psychological Science. - Vores studie indikerer, at det at være venlig og kærlig ved sig selv kan slukke for faresignalerne og sætte kroppen i en tilstand af tryghed og afslapning, som er vigtig for regenerering og helbredelse, siger leder af studiet Anke Karl fra University of Exeter i en pressemeddelelse. - Ved at slukke for fareresponsen kan vi booste immunforsvaret og give os selv de bedste forudsætninger for helbredelse, siger han videre. Compassion betyder egentlig medfølelse. Begrebet bliver i mindfulness-forskningen brugt om en metode, hvor man er opmærksom på og giver plads til sine egne og andres reaktioner og udfordringer for at forbedre den mentale sundhed.