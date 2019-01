Dækning af VUC Syd-sagen var årets bedste JV-journalistik

Onsdag aften afholdt JydskeVestkysten sit årlige prisshow. Her blev avisens dækning af VUC Syd-sagen kåret som årets bedste journalistik. I alt blev ni priser uddelt.

- Der er fortsat en ild, der brænder, for sagen udvikler sig hele tiden, sagde Mathias Overgaard.

Baggrunden er ifølge de to bagmænd i nærheden af 50 aktindsigter, men selvom afdækningen af den skandaleramte skole har stået på i månedsvis, så er den langt fra slut endnu.

Modtagerne var nyhedsredaktionens Mathias Overgaard og Rasmus Just, som har været de to bærende journalister i dækningen gennem 2018.

- Når du har taget billedet af, at hun sidder i sin kørestol, så har du også taget dét billede. Jeg ville gerne vise, at hun er mere end det, sagde fotograf Timo Battefeld om prisen.

For det arbejde vandt Timo Battefeld Jacob A. Riis-prisen for årets foto, ligesom Rune Moesgaard vandt Wegner-prisen for årets printdesign.

Historien om 18-årige Astrid fra Sønderborg var grundlag for to vindere onsdag. Astrid lever med cerebral parese, tidligere kaldt spastisk lammelse, og hendes historie og hverdag blev dokumenteret af journalist Frida Kok og fotograf Timo Battefeld over 16 sider i et specialtillæg på 16 sider.

Ansvarshavende redaktør for Jysk Fynske Medier, Peter Orry (t.v.), deltog også i arrangementet, som blev afholdt på JydskeVestkystens redaktion i Aabenraa. Her sammen med Mads Sandemann og Kolding-journalist John Petersen. Foto: Jacob Schultz

Stor ros til portrætskribent

Også ugeaviserne i JydskeVestkystens udgivelsesområde var i fokus. Varde-udgaven vandt prisen for årets ugeavissatsning for at sætte fokus på ''forældrefælder'' op til skolestart, mens Kolding-redaktionen blev kåret som årets ugeavis.

Prisen bliver også kaldt Garfield-prisen, og ifølge redaktionschef for ugeaviserne Kim Stagaard, så var der ikke tvivl om vinderen, da Kolding-udgaven også vandt prisen som den bedste ugeavis i hele Jysk Fynske Medier.

Mette Christine Schulz fra Aabenraa-vandt prisen for årets plushistorie for sit interview med familien til en toårig dreng, som døde efter et fald i en brønd.

- Historien gav et unikt indblik i en følsom sag og blev behandlet nænsomt, lød begrundelsen.

Mark Michael Hede blev kåret som årets portrætjournalist for blandt andet to store portrætartikler af Danmarks ambassadør i USA, men i høj grad også for sine fremragende nekrologer.

- Mark er Anders Agger på skrift. Det ville jeg være stolt af, hvis jeg var Anders Agger. Han formår altid at komme tæt på og forfalder ikke til følelsesporno, men fortæller i stedet historierne stærkt, rørende og tankevækkende, lød begrundelsen.