Dåsepant: Miljøminister afventer afklaring fra EU

Det danske arbejde for at få pant på tyske dåser er sat på standby på ubestemt tid. Først når EU har svaret på Dansk Erhvervs klage, kan implementeringen af en pantaftale fortsætte, oplyser ministeriet. S kritiserer minister for nøl.

Miljø: Der sker intet fra dansk side, før EU-Kommissionen har en afgørelse på Dansk Erhvervs klage klar. Og ingen ved, hvornår det sker. Da klagen blev indgivet i marts 2016 oplyste miljøminister Esben Lunde Larsen (V), at han med de tyske aftaleparter ville drøfte, "om den indgåede aftale (pantaftale indgået af SR-regeringen i maj 2015, red.) eventuelt skal sættes på stand-by, indtil der er kommet en afklaring på Dansk Erhvervs klage". Miljø- og Fødevareministeriet oplyser nu til avisen Danmark, at det fortsat afventer Kommissionens stillingtagen til Dansk Erhvervs klage. Indtil da er arbejdet med implementering af aftalen sat på standby, oplyser ministeriet, der tilføjer, at det er i dialog med de tyske parter. Socialdemokratiet, hvis miljøminister Kirsten Brosbøl stod bag pantaftalen i 2015, er utilfreds med sagens forløb. - Jeg er stærkt kritisk over for regeringens ageren i sagen. Vi har mange gange meldt ud, at det bør gå hurtigere, siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen. Men tingene i EU tager vel den tid, det nu tager? - Ministeren kunne jo presse EU og så oplyse partierne om, hvor sagen står. Vi har intet hørt fra ham. Det er, som om processen i EU bliver en undskyldning for regeringen til intet at gøre. Jeg vil opfordre til at indkalde Folketingets partier og diskutere, om vi kan sætte andre initiativer i gang, mens vi venter på EU, for at undgå, at så mange dåser havner i naturen. Avisen Danmark har efterfølgende bedt Esben Lunde Larsen forholde sig til kritikken, men ifølge ministeriet har han ikke mulighed for at kommentere den.