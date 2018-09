Dårlig stil: Syd- og sønderjyderne er slemme til at stikke af fra parkeringsskader

Lidt over halvdelen af alle bilister i Sydjylland har oplevet at komme ud til sin bil, der havde fået en skade, mens den var parkeret. Men hvad værre er, så var der i ni ud af ti tilfælde ikke lagt en seddel med kontaktoplysninger, så bilisten der havde lavet skaden kunne tage økonomisk ansvar for skaden. Det viser en rundspørge, som Yougov har foretaget for sammenligningstjenesten Samlino.dk.

Fænomenet er kendt som såkaldte 'Bilka-buler', og i Sydjylland svarede 52 procent, at de var kommet ud til deres bil, der havde fået skader, mens den var parkeret, og 89 procent af dem måtte altså alene hænge på udgiften til at få skaderne dækket gennem deres egen forsikring.

Tendensen bekræftes hos forsikringsselskabet Codan.

- Ja, det er noget vi oplever i Codan. Derfor tilbyder vi også tilvalget 'selvrisikodækning', der fritager kunden for selvrisikoen ved visse typer af skader som eksempelvis udskiftning af forrude, hærværk og parkeringsskader, hvis kundens bil er blevet påkørt af et andet køretøj. Selvrisikodækningen er ganske populær blandt kunder med kaskodækning, og netop parkeringsskader udgør faktisk vores største udgifter på den dækning, siger pressechef Mads Houe.

Hos Gjensidige Forsikring kan man også nikke genkendende til det kedelige mønster:

- Vi har en gennemsnitsskade på 5000 kroner på den her type skader. Den får man jo selv lov til at betale, siger kommunikationschef Trine Andrup, der påpeger, at kunderne også her har mulighed for at tegne en udvidet dækning, som friholder dem for selvrisiko ved disse typer af skader, hvor modparten ikke har givet sig tilkende.

Direktør i Samlino.dk, Kristian Pitzner-Jørgensen, kalder det 'umådelig dårlig stil' at stikke af fra et uheld, og så minder han om, at det faktisk er en overtrædelse af Færdselsloven og dermed strafbart, hvis man bliver opdaget.

- Hvis der er en, der ser, du stikker af fra et uheld, og vedkommende noterer dine oplysninger, så risikerer du, at det ender som en politisag, og så kan du godt vinke farvel til enhver hjælp fra dit forsikringsselskab. siger han.