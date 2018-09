Da politikerne gik fra lovprisning til afvisning af tysk kræftbehandling

Sidste år fandt 51-årige Silke Schultz en kræftknude i sit venstre bryst. Efter kemobehandling og to operationer, hvor lægerne fjernede den otte centimeter store knude, skal hun have strålebehandling for at mindske risikoen for tilbagefald. Men den behandling kan hun kun få i Vejle, som ligger næsten halvanden times kørsel fra hendes hjem ved Gråsten. Foto: Timo Battefeld