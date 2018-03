Da Høje Kolstrup røg af ghettolisten: Fra boligblokke til rækkehuse

I 2013 tog man i Kolstrup Boligforening konsekvensen af, at området på Høje Kolstrup ved Aabenraa var på ghettolisten, og at det ikke var muligt at udleje næsten halvdelen af lejlighederne i et boligblokkompleks. Det betød omfattende renoveringer og nedrivninger for i stedet at bygge rækkehuse og mere moderne lejligheder. En plan, der blev igangsat, længe før statsminister Lars Løkke Rasmussen og resten af regeringen fremlagde netop det som en del af ghettoudspillet. Men er ombygning virkelig svaret på landets ghettoproblemer?