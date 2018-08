DMI udsender nyt varsel: Risiko for kraftig regn og skybrud

Fredag aften varsler DMI atter om risiko for voldsomt vejr. Lørdagen igennem vil der være risiko for kraftig regn. Det vil sige at der kan falde mellem 25 og 35 mm på 6 timer.

Lokalt er der risiko for skybrud med mere end 15 mm på 30 min.

Kraftig regn og skybrud medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter (akvaplaning), nedsat sigtbarhed.

Området er: Fyn, Østjylland, Lolland Falster, Næstved, Vordingborg, Slagelse, Haderslev, Sønderborg, Aabenraa, Rebild og Mariagerfjord.

Varslingsperioden er lørdag fra klokken 09.00 til 19.00.