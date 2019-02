DMI advarer om tæt tåge: Kør forsgtigt

Der meldes om tæt tåge mandag morgen i Sønderjylland. Sigtbarheden i størstedelen af området er under 100 meter, mens den i Tønder er under 50 meter.

Sønderjylland/ Kolding: DMI har mandag morgen varslet tæt tåge i Sønderjylland og Koldingområdet.

Sigtbarheden er varslet til at være under 100 meter, men i Tønder meldes den at være helt nede under 50 meter.

Bilister opfordres derfor til at køre forsigtigt, da den tætte tåge kan øge risikoen for uheld på vejene.

Tågevarslet er sat til at ophøre mandag klokken ti.