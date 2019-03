DMI: Marts er rekordvåd - 157,9 millimeter målt i Billund

- Den seneste halve måneds tid har vi fået lavtrykkene ind i en bane over Nordsøen og så Danmark. De lavtryk og de fronter, de har skabt, har altså kastet en masse regn af sig, siger Lars Henriksen.

Ligesom det meste regnvejr i Danmark skyldes marts' nedbør lavtryk, som driver ind fra Atlanterhavet. Typisk passerer lavtrykkene og deres regntunge skyer dog i en bue mod nord og syd via den såkaldte lavtryksbane.

- Dengang landede hele marts måned på 100 millimeter. Nu skriver vi den 18. marts og er allerede oppe på over 102 millimeter, siger han.

Mandag bekræfter DMI, at den 41 år gamle rekord på 100 millimeter nedbør er blevet slået. Der er allerede faldet 102,7 millimeter regn. Ifølge meteorolog ved DMI Lars Henriksen er mængden af regn allerede "ret ekstrem" - også i forhold til den hidtidige regnrekord fra 1978.

Vejr: DMI erklærer officielt marts 2019 for den vådeste marts siden 1978.

157,9 millimeter i Billund

Vådest er det i Vest- og Midtjylland, hvor der nogle steder er faldet over 150 millimeter. Ved sin målestation ved Billund Lufthavn har DMI målt 157,9 millimeter nedbør siden 1. marts.

DMI's forsigtige prognose for de næste par dage, er, at vi vil få noget tiltrængt tørvejr.

- Vi har fået højtryk over kontinentet, så nu er banen af lavtryk bevæget lidt mod nord - væk fra Danmark, siger Lars Henriksen.

Regntøjet kan dog ikke pakkes helt væk endnu. I slutningen af marts ser det nemlig ud til, at lavtryksbanen igen kan rykke mod syd, hvilket øger muligheden for nedbør.

- Så jeg tror helt sikkert, at de her 102 millimeter, vi er oppe på nu, vil nå at stige inden måneden er omme, siger Lars Henriksen. /Ritzau/