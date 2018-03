DLG sender millioner tilbage til medlemmerne

Det er ikke kun de midt- og vestjyske medejere, der skal have penge tilbage. I alt er det 131 millioner, selskabet agter at sende tilbage til medlemmer over hele Danmark. Det kan lade sig gøre, fordi det har været et rigtig godt år omsætningsmæssigt.

God digital respons

Et af de områder, der har bidraget til væksten, er DLGs nye digitale satsning. Omsætningen på DLGs nethandel gik ifølge pressemeddelelsen frem med 30 procent i 2017, hvilket svarer til over en milliard kroner.

- Det er tilfredsstillende at se, at vores store, digitale indsats viser resultater. Vores digitale løsninger, som kundeportal, app og digitale interaktion med vores kunder, er udviklet markant i det forgangne år, og det har kunderne kvitteret for. Kunderne får en lang række værktøjer, som gør det nemmere for dem at have overblik over deres egen bedrift og deres samhandel med os. Vi gik 30 procent frem i 2017, og vi forventer en tilsvarende stigning i væksten i år, citeres Søren Villumsen for.

/caa