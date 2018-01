DF tilfreds med nye forsvarsjob: - Men grotesk at kalde det oprustning

Forsvarsordfører Marie Krarup (DF) er glad for de nye stillinger i Forsvaret, der sender 280 nye medarbejdere til Syd- og Sønderjylland. Hun er især glad for løftet af værnepligten, men peger samtidig på, at det nye forlig ikke kan kaldes en oprustning.

Forsvar: Det var en yderst tilfreds Marie Krarup, der som forsvarsordfører for Dansk Folkeparti lørdag var med til at præsentere et nyt forsvarsforlig, som blandt andet sender 280 nye arbejdspladser i forsvaret til Syd- og Sønderjylland.

- Jeg er enormt tilfreds. Vores hovedpunkter har været en generel styrkelse af forsvaret og værnepligten, og det har vi fået gennemført, siger Marie Krarup, med henvisning til, at antallet af værnepligtige øges med 500.

Hun er selv valgt i Vardekredsen, hvor kommunen både får og mister ansatte. Oksbøl får tilført 70 nye arbejdspladser, mens Varde må vinke farvel til 20 ansatte.

- Der er selvfølgelig nogle ting, jeg ikke er glad for. Jeg er lidt bange for, at vi mister kompetencer i Varde. Men derudover kan man ikke se forsvaret på en sådan måde, at man ikke vil gå med til at sige minus tyve folk i Skrydstrup, når der kommer flere soldater andre steder, siger Marie Krarup, der dog advarer mod at se for lokalt på forsvarsområdet.

- Jeg ser nationalt på forsvarsområdet. Det er godt for områderne, der får nye arbejdspladser, men det er ikke kun et forsvar, der er i Sønderjylland. De er der ikke for landsdelen skyld, men for nationens skyld.