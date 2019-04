Hverken Kristian Thulesen Dahl eller Peter Kofod ønsker at udtale sig, efter DF-partifællen Jørn Dohrmann har meddelt, at han stopper i politik. Som den eneste vil partisekretær Poul Lindholm Nielsen udtale sig på partiets vegne. Han afviser Jørn Dohrmanns kritik af ledelsen.

Ved kontakt til Dansk Folkepartis presseafdeling oplyser pressemedarbejder Karina Schultz også, at det kun er Poul Lindholm Nielsen, der udtaler sig i forhold til Jørn Dohrmann.

Politisk assistent for Kristian Thulesen Dahl, Sussie Jessen, meddeler, at partiformanden er optaget og henviser i stedet til partisekretær Poul Lindholm Nielsen. Også Peter Kofod (DF), der er partiets spidskandidat til EU-valget, afviser at udtale sig om Jørn Dohrmanns exit. Han henviser ligeledes til partisekretæren.

Politik: Tavshed. Det er reaktionen fra Dansk Folkepartis toppolitikere, efter partifællen og medlem af Europa-Parlamentet Jørn Dohrmann (DF) tidligt torsdag meddelte, at han stopper i politik.

- Det er hans valg

Med sit farvel kritiserer Jørn Dohrmann DF-ledelsen. Han ønsker nemlig ikke at genopstille til det kommende EU-valg, efter DF-ledelsen har besluttet at stille EU-kandidaterne op på en partiliste frem for sideordnet opstilling.

- Det har hovedbestyrelsen besluttet, og det er helt legalt at vælge. Det er hans valg ikke at ville stille op. Det er jo frivilligt, siger partisekretær Poul Lindholm Nielsen.

Ifølge Jørn Dohrmann betyder en partiliste, at vælgerne ikke har et reelt valg, idet deres stemme på partiet går til dem, der står øverst på stemmesedlen frem for dem, der får flest personlige stemmer.

Til det siger Poul Lindholm Nielsen:

- Jo, borgerne har et reelt valg. Hvis han (Jørn Dohrmann, red.) stod øverst på listen, ville han have en fordel. Hovedbestyrelsen har valgt en top tre, som de har stor tillid til.

Partisekretær Poul Lindholm Nielsen kan ikke svare på, hvor længe ledelsen i Dansk Folkeparti har kendt til Jørn Dohrmanns beslutning, og eventuelt om ledelsen har bakket op om beslutningen set i lyset af den verserende straffesag mod Jørn Dohrmann. Han ved heller ikke, hvorvidt ledelsen har haft et ønske om, at Jørn Dohrmann skulle genopstille til Folketinget.