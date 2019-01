DF-politiker ønskes straffet for hærværk

De danske myndigheder ønsker at rejse en sag mod Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet Jørn Dohrmann for tre forskellige overtrædelser af straffeloven. Det skriver Politiken.

Overtrædelserne skal være sket, da Dohrmann i 2017 med magt tog et kamera fra en tv-fotograf, som måtte have politiets hjælp til at få kameraet igen.

Ønske om at rejse en sag er baggrunden for, at Justitsministeriet i efteråret bad Europa-Parlamentet om at ophæve Dohrmanns juridiske immunitet, erfarer Politiken.

I sidste uge gik parlamentets særlige juridiske komité, Legal Affairs Committee, i gang med at behandle anmodningen, der opsummerer, at DF-politikeren er sigtet for at overtræde straffelovens paragraffer om henholdsvis hærværk, ulovlig tvang og brugstyveri.

Sagen udspringer af forarbejdet til DR-dokumentaren "DF og de skjulte bilag", der satte kritisk lys på Dohrmann og det nu forhenværende DF-medlem af Europa-Parlamentet Rikke Karlsson og deres brug af EU-systemets tilskud til kontorhold, de såkaldte blyantspenge.

Dokumentaren blev sendt i juni 2017. I april samme år var tv-fotografen Birger Lund kørt til Dohrmanns bopæl i Vamdrup for at filme dækbilleder til brug for udsendelsen. Det førte til en korporlig kontrovers, da Dohrmann med magt tiltvang sig tv-kameraet fra Birger Lund.

I godt halvandet år har jurister fra Rigsadvokaten, Statsadvokaten for Viborg og den stedlige politikreds bakset med den retslige vurdering af sagen uden at ytre en lyd om en eventuel sigtelses karakter.