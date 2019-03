DF-politiker har taget østeuropæisk efternavn: Men vil ikke bruge det

- Jeg tog det meget afslappet og har som sådan ikke noget imod, at de har brugt navnet. Jeg tog fat i News og sagde, at det er Kofod, jeg bruger i det daglige og gjorde dem opmærksom på det. Så det har jeg faktisk taget meget roligt, siger han.

- Jeg bruger Peter Kofod, når jeg præsenterer mig og skriver under på ting. Så det er meget naturligt bare at kalde mig Peter Kofod, siger DF-politikeren.

I forbindelse med, at folketingspolitikeren og DF's spidskandidat ved det kommende EU-valg sidste år giftede sig med sin bulgarske hustru Vasileva, tog han også sin kones efternavn. Han fortæller, at han tog efternavnet Hristov, da han synes, det er pænt. Men når han optræder i politiske sammenhænge vil han ikke bruge det.

Omstridt hjemmeside

Peter Kofod kom i vælten, da han i efteråret 2014 oprettede og drev hjemmesiden meldenøsteuropæer.dk. Hjemmesiden blev kritiseret for at stigmatisere den østeuropæiske befolkning med sit formål der var, at danskere skulle melde østeuropæere, som lavede kriminalitet i landet.

Peter Kofod fortæller, at hans fravalg af navnet i offentligheden ikke skyldes, at det er østeuropæisk, og selvom han i dag har et østeuropæisk efternavn og en østeuropæisk kone afviser han, at han har ændret syn på østeuropæere, siden han i 2014 stod bag den omdiskuterede hjemmeside.

- Nej, jeg synes, at jeg har forklaret det efterhånden mange gange, og det kan jeg sige nej til. Hvis man kommer til Danmark og begår kriminalitet, så skal du ud. Ligegyldigt, om du er svensker eller araber. Så mit syn på kriminelle udlændinge er fuldstændigt uforandret, siger han.