Det kommer bag på flere DF-kandidater, at statsministeren har valgt at sende danskerne til stemmeurnerne på grundlovsdag, den 5. juni. Adrenalinen pumpede gennem folketingssalen, fortæller kandidaterne, der er lettede over endelig at have vished.

Valg: Hele mandag aften brugte Dansk Folkepartis Marie Krarup på at forberede en politisk ordførertale, som hun skulle have holdt onsdag. Det kunne hun godt have sparet sig, for tirsdag eftermiddag trykkede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på den berømte valgknap fra talerstolen i folketingssalen. - Det er et bagholdsangreb på mig. Nu er min tale aflyst, så jeg kunne ligeså godt have drukket rødvin, siger Marie Krarup og føjer spøg til side. Når alt kommer til alt, er hun lettet over nu at have vished om valgdatoen, som statsministeren indtil tirsdag holdt tæt til kroppen. Nu står det klart, at danskerne skal til stemmeurnerne 5. juni. - Det er rigtig godt. Mange har fri, så de forhåbentlig har tid til at gå ned og stemme. Jeg er glad for, at det kommer tidligere end 17. juni. Det ville være en pine, at det skulle trækkes ud, siger hun. Partifællen Karina Adsbøl fortæller, at hun lugtede lunten, da hun tirsdag eftermiddag befandt sig i folketingssalen. Presselogen, hvor journalisterne holder til, var propfyldt, og statsministeren befandt sig i salen, hvilket ikke er kutyme på en almindelig tirsdag. - Nu har man gået og ventet og ventet, og adrenalinen pumper derudad, siger hun. Også Jan Rytkjær Callesen (DF) er overrasket over datoen den 5. juni. Han bider mærke i, at Løkke nu har lagt op til en meget lang valgkamp på 28 dage. - Alle havde forventet den 26. maj (datoen for Europaparlaments-valget, red). Det bliver især intenst i de sidste dage, når EP-valget er overstået, siger han.

Udlændingepolitik altafgørende Fælles for de tre DF-kandidater er, at udlændingeområdet kommer til at fylde meget i deres valgkamp. - Udlændingepolitik er min altafgørende mærkesag, og grunden til at jeg overhovedet er i politik. Vi skal bekæmpe og reducere Islam i Danmark, siger Marie Krarup, der også fremhæver, at hun vil kæmpe for at forhindre, at uddannelsesinstitutioner lukker i provinsen. Dansk Folkeparti står til at gå markant tilbage i forhold til valget i 2015, hvor partiets opbakning i især Syd- og Sønderjylland gjorde, at landsdelen blev døbt "det gule Danmark". DF står til at få 12,6 procent af stemmerne mod 21,1 procent på landsplan - og hele 28,4 procent i Syd- og Sønderjylland - ved valget for fire år siden. Dertil kommer, at Dansk Folkeparti har fået to markante konkurrenter på udlændingeområdet i partierne Nye Borgerlige og Stram Kurs. Marie Krarup vurderer, at succesen i 2015 i høj grad baserede sig på, at henholdsvis Lars Løkke Rasmussen og daværende statsminister Helle Thorning Schmidt (S) stod svagt. - 2015 var en unormal situation for Dansk Folkeparti. Det er naturligt, at vi nu går tilbage, og det er ikke noget, der gør os nervøse. Jeg går på mod krum hals og kæmper fra dør til dør, siger Marie Krarup. Jan Rytkjær Callesen håber, at han kan genvinde sit mandat ved dels at fokusere på nationale dagsordener som grænsekontrol og lokale temaer som højspændingsmaster og Als-Fyn broen. - Det er 50/50. Hvis jeg ikke kommer ind, dukker jeg op igen næste år. Ellers har jeg stadig kommunalpolitik, siger han og understreger, at han endnu ikke har taget stilling til, om han fortsætter i byrådet i Sønderborg, hvis han bliver genvalgt til folketinget. Karina Adsbøl opfordrer danskerne til at stemme til begge valg, selvom de ligger så tæt. Hun mener, at begge valg repræsenterer vigtige dagsordener og debatter.