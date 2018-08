DF erkender: Vi ved ikke om vildsvinehegnet virker

Lise Bech, hvorfor er det nødvendigt med et vildsvinehegn?

- Det er fordi, det er et af flere tiltag for at holde afrikansk svinepest på afstand. Det nytter ikke, at vi gør noget, når det er for sent, og det er i Tyskland.

Hvordan ved du, at hegnet virker?

- Det ved jeg jo heller ikke. Det er der ingen, der ved. Men vi skal gøre alt for at holde det på afstand.

Er det normalt, at folketingspolitikere bruger 80 millioner på noget, hvor man ikke ved, om det virker?

- Nu betaler erhvervet jo 30 millioner.

Nå, men så 50 millioner?

- Nej det er jo ikke normalt. Men vi har fået vurderingen andre steder fra, der siger, at frem for, at det står pivåbent de 70 kilometer ved grænsen, så er det bedre med færre åbninger. Det kan kun give større beskyttelse.

Men du ved det reelt ikke?

- Nej, men det ved du heller ikke.

Der er blevet talt om svømmende vildsvin, der er 20 åbninger i hegnet, og eksperter har kritiseret hegnet. Der er vel noget, der peger i retning af, at det ikke kan stoppe vildsvin?

- Nej, det synes jeg ikke. Et hegn gør, at der er færre åbninger, og der kommer flydespærrer ud i vandet. Vi har i hvert fald bedre kontrol. Lyser de røde lamper, og smitten kommer til Tyskland, så kan vi bedre kontrollere det.

Hvis vildsvinene kommer til Tyskland, så står hegnet så langt inde på dansk jord, at tyske vildsvin officielt kan udløse afrikansk svinepest i Danmark, før de møder hegnet. Hvor effektivt er det?

- Det er nyt for mig. Jeg har ikke hørt, at hegnet nogle steder kommer til at stå flere hundrede meter inde i landet. Men det er en tænkt situation. Men hvis hegnet hænger sammen på den ene eller anden side af de hundrede meter, så mener jeg ikke, vi har afrikansk svinepest, hvis der bliver fundet et vildsvin. Men jeg vil lige spørge ind til det, for er der en risiko for det, er det ikke særligt heldigt.

80 grundejeres jord skal eksproprieres for at gøre plads til hegnet. Er det fair over for dem, når du nu ikke ved, om hegnet virker?

- Men det gør man også, når man anlægger veje.

Men man ved da også, at vejen virker, når man bygger den?

- Man vil gøre alt for at genere folk mindst muligt. Og rent faktisk, så har det været sat i værk før, så det kan lade sig gøre.

Så du synes, at det er helt fint, at de skal eksproprieres på grund af det her projekt?

- Ja, for hvis de kender landmanden tre kilometer væk, tror jeg godt, at de kan forstå, at det er for hans skyld, at vi sætter hegnet op.