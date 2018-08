DF: Millionpulje til grænsekontrol fortsætter

De ti millioner kroner til grænsekontrol, der ikke videreføres på dette års finanslov, er blevet brugt på udstyr. Pengene til bemanding fortsætter, og derfor kommer det ikke til at gå ud over bemandingen ved grænsekontrollen.

Grænsekontrol: Der kommer ikke til at ske ændringer på bemandingen ved grænsekontrollen. JydskeVestkysten skrev torsdag, at en pulje på 10 millioner kroner der var blevet givet til grænsekontrollen i 2018 ikke skulle videreføres på næste års finanslov. Det er korrekt, men det får ikke betydning for bemandingen ved grænsen.

Ved finansloven for 2018 blev der nemlig afsat to puljer på 10 millioner kroner. Den ene var en pulje til indkøb af udstyr, som var en engangspulje. Den anden pulje på 10 millioner var til bemanding, og den skulle fortsætte. Det er altså den første pulje til udstyr, som planmæssigt ikke bliver videreført.

- Så vidt jeg kan se, er det indkøbspuljen som stopper. Den skulle bruges på blandt andet fotoudstyr og mandskabsvogne. Når det er købt, så er det jo købt, siger René Christensen (DF).

Umiddelbart kommer der altså ikke til at ske ændringer i bemanding. Dog har René Christensen kigget finansloven for 2018 igennem, hvor der står at puljen skulle bruges på udstyr og eventuelt kontrol. Derfor er der en ting som han skal have svar på i det nye finanslovforslag.

- Jeg skal selvfølgelig have spurgt ind til, om der er nogle af pengene fra puljen, som rent faktisk blev brugt til bemanding. Hvis der er, så skal vi selvfølgelig have overført de penge permanent, men hvis de kun er blevet brugt på udstyr, så er der intet problem, siger han.

Derfor kommer der umiddelbart ikke til at ske ændringer i bemandingen, da bemandingspuljen på 10 millioner fortsætter.