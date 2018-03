DF: Grænsehegn skal stoppe andet end vildsvin

Grænsehegn skal også være med til at beskytte Danmark mod illegal indvandring, mener Dansk Folkeparti. Derfor vil partiets retsordfører, Peter Kofod Poulsen, undersøge muligheden for at styrke hegnet mod flygtninge, mens viceborgmester i Aabenraa Kommune, Ejler Schütt (DF), vil have hegnet bygget højere. S-borgmester raser, og kalder det en glidebane.

Grænsekontrol: Når et halvandet meter højt hegn breder sig over 70 kilometers grænseland mellem Danmark og Tyskland, skal det skærme Danmark mod mere end afrikansk svinepest fra vildsvin. Står det til Dansk Folkeparti, vil hegnet nemlig også bremse illegal indvandring til Danmark.

- Hvis vi kan bruge det hegn til andre ting - såsom at stoppe folk, der krydser den grønne grænse på to ben, så er det jo fint. Uanset hvordan man laver hegnet, kan det kun blive en styrkelse af grænsekontrollen, og det er glædeligt, siger retsordfører Peter Kofod Poulsen (DF).

- Jeg håber, det gør det nemmere at patruljere ved den grønne grænse. Dermed skal der bruges flere kræfter på at krydse grænsen, siger han.

Regeringen og Dansk Folkeparti offentliggjorde torsdag, at de er blevet enige om at etablere et hegn ved den dansk/tyske grænse for at holde afrikansk svinepest ude af Danmark og dermed beskytte dansk svineeksport.Peter Kofod Poulsen vil nu rette henvendelse til Justitsministeren for at få undersøgt, hvordan man kan udnytte det nye hegn, så det også kan bruges til at styrke grænsekontrollen.

- Vi får under ingen omstændigheder en mur dernede. Men hvis man alligevel laver et hegn, der holde vildsvin ude, kan man lige så godt samtidig lave et hegn, der gør det lidt svære for andre at krydse grænsen.

Med andre, mener du så flygtninge?

Ja, folk der vil krydse grænsen illegalt, siger han.